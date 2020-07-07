В России продлили выплату пособия по безработице

В России на август продлили повышение выплаты минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысяч рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин

Также, согласно документу, продлевается повышенная выплата пособий для тех, кто потерял работу с 1 марта. С апреля по август (а не по июнь, как было указано ранее) они будут получать 12130 рублей. В эту категорию граждан не входят те, кто был уволен за различные виновные действия, в том числе — за нарушение трудовой дисциплины.

Ранее минимальный размер пособия в 2020 году был установлен на уровне 1,5 тысячи рублей.

«Минимальная величина пособия по безработице в мае-августе устанавливается в размере 4,5 тысячи рублей», — сообщается в подписанном Мишустиным документе.

Распоряжение опубликовали на официальном портале правовой информации.

Безработные граждане, занятые на временных общественных работах, также продолжат получать положенные им пособия.

Новые меры поддержки россиян в связи с пандемией коронавируса предложило Министерство труда и социальной защиты . Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на совещании с президентом.

В число мер поддержки вошли: увеличение на три месяца размера минимального пособия по безработице в три раза, до 4,5 тысячи рублей; выплаты индивидуальным предпринимателям, закрывшим дело, пособия в размере 12 130 рублей; распространение доплаты в 3000 рублей для детей до 18 лет на тех, кто потерял работу до 1 марта; для россиян, оказавшихся под риском увольнения, организовать общественные работы или временную занятость в регионах, где эпидемиологическая ситуация это уже позволяет; компаниям, которые организуют общественные работы для своих сотрудников, компенсируют часть расходов; продление выплат пособий по безработице на три месяца; организация обучения для граждан, находящихся под риском увольнения и состоящих на учёте в центрах занятости.