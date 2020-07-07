Названы регионы с самыми высокими пенсиями

Самые высокие пенсии в России получают в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Камчатском крае и Магаданской области. Это следует из доклада на сайте Минтруда.

Так, в Чукотском автономном округе средний размер пенсии составил 28219,13 рублей, в НАО — 25215,13 рублей, в Камчатском крае — 24409,59 рублей, а песионеры в Магаданской области в среднем получают 24304,94 рубля.

Наименьший размер пенсии в России специалисты зафиксировали в Дагестане (12411,37 рублей), Кабардино-Балкарии (12473,37 рубля) и Калмыкии (13 350,12 рублей).