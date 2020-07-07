Партия «За правду», лидером которой является писатель Захар Прилепин , представила предвыборную программу, в которой предложила понизить пенсионный возраст, а также провести референдум по Донецкой и Луганской народным республикам и Приднестровью.

«Политическая организация выступила за немедленное признание этих республик и их включение в состав России по итогам плебисцита», — пишет РИА «Новости» со ссылкой на партию.

Еще предлагается присоединить к РФ путем референдумов Абхазию и Южную Осетию. С Белоруссией партийцы хотели бы построить полноценное Союзное Государство России с общим бюджетом и валютой — рублем.