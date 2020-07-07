Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.53
$
71.98
80.91
81.40
Прогноз
13.07 – 20.07
$
70.44
79.42
Индексы и котировки Brent
42.89
+0.00 Золото
1784.48
+0.03 РТС
1235.18
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
07.07
1.1314
+0.0054
22.06
1.1260
03.07
25.06
11.06

Россияне вновь начали брать займы на отпуск 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
Россияне начали брать займы на отпуск
Фото: © Depositphotos / iakovenko123
Россияне после снятия режима самоизоляции вновь начали проявлять интерес к микрозаймам на отпуск, хотя спрос еще не вернулся на прежний уровень, подсчитали для РИА Новости в финансовом маркетплейсе "Юником 24".
"У заёмщиков МФО после снятия режима самоизоляции начал проявляться интерес к займам на отпуск. В период с 15 по 29 июня доля заявок на получение займов на эту цель составила 2-2,5%. Это как минимум в 2 раза ниже традиционного летнего показателя (4-6% в зависимости от месяца), однако на 1,5-2,5 процентного пункта выше, чем в мае текущего года (не более 0,5%)", — рассказали аналитики.
Общее снижение интереса в компании объяснили тем, что половина заёмщиков в принципе решила отказаться от отпуска в этом году, еще около трети — "не уверены в завтрашнем дне" и не готовы пойти не такие траты. В результате эксперты ожидают, что даже при отсутствии второй волны коронавируса максимальная доля займов на отпуск текущим летом не превысит 3-4%.
По данным компании, в большинстве случаев заемщикам не хватает около 20-30 тысяч рублей на покрытие расходов: полученные деньги они собираются потратить на проезд (20%), проживание (30%), обеспечение ежедневных потребностей (40%) и на другие цели (10%).
Наибольший спрос на займы на отпуск наблюдается в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге. При этом около 70% заёмщиков МФО, которые собираются в отпуск, планируют посетить проживающих в других регионах родственников и друзей, а 30% россиян хотят поехать отдохнуть в Краснодарский край, Крым, Ставропольский край или на Алтай.
Видео дня. Тысячи матерей лишились выплат из-за бывших мужей
Последние новости
Названа причина смерти Эннио Морриконе Названа причина смерти Эннио Морриконе В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России В Роспотребнадзоре оценили угрозу распространения бубонной чумы в России Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Комментарии
Личный счет , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»
«Санкции США „Северному потоку-2“ больше не страшны»
Дания решила судьбу «Северного потока-2»
Дания решила судьбу «Северного потока-2»
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
Сын миллиардера распродал машины из-за кризиса
В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку-2»
В Германии оценили решение Дании по «Северному потоку-2»
Видео
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Рубль падает
00:08
Рубль падает
Рынки
В России подорожает мобильная связь
00:32
В России подорожает мобильная связь
Личный счет
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
00:35
У «Северного потока — 2» появился новый «могильщик»
Рынки Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение