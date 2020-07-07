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Каждый пятый россиянин заявил о значительном падении дохода из-за пандемии 

Прайм и ещё 3 2 часа назад
Каждый пятый россиянин заявил о падении дохода
Фото: РИА Новости
В период пандемии коронавируса доля жителей России, чей среднемесячный доход оказался ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%, пишет РБК со ссылкой на опрос СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива".
Исследование показало также рост доли граждан, которые живут на доход менее 5 тысяч рублей в месяц.
Доля жителей России, которые зарабатывают в месяц больше 15 тысяч рублей, снизилась с 61,8% в феврале до 55,3% в июне текущего года.
Число опрошенных россиян, чей доход выше выше 25 тысяч в месяц, снизилось с 36,2% до 27,1%.
Большинство жителей РФ — 36,5% — живут на доход от 5 до 15 тысяч рублей в месяц.
Доход менее 5 тысяч рублей — у 8,1% респондентов.
13% респондентов заявили, что зарабатывают от 25 до 35 тысяч рублей.
35-50 тысяч рублей в месяц — доход около 8,5% респондентов.
От 50 до 100 тысяч рублей в месяц зарабатывают 3,5% респондентов.
А вот число опрошенных с доходом более 100 тысяч рублей — выросла с 1,8% до 2,1%.
При этом у половины опрошенных — 50,3% — уровень дохода их или членов семьи не изменился с момента начала пандемии, еще у 19,7% сокращение дохода стало значительным, у 16,5% снизился доход одного или нескольких членов их семьи.
Каждый десятый потерял заработок полностью.
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Комментарии 1
Личный счет , Недвижимость , РБК
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