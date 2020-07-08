Дмитрий Песков. Некорректно делать выводы о ситуации в России на основе результатов опроса о том, что доля граждан с доходом ниже 15 тысяч рублей в месяц выросла за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Владимира Путина

Вчера, как сообщал «Рамблер», страховая компания «Росгосстрах Жизнь» и научно-технический центр «Перспектива» представили результаты опроса, согласно которым доля россиян, чей средний доход ниже 15 тысяч рублей в месяц, выросла с 38,1% до 44,6% за время пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Телефонный опрос проводился в феврале-марте и июне. В нем приняли участие 1,5 тысячи граждан России старше 18 лет из всех федеральных округов страны. Накануне журналисты попросили Пескова прокомментировать его результаты.

Он заявил, что некорректно на их основе делать выводы о ситуации во всей стране, так как в опросе «Росгосстрах Жизнь» и «Перспективы» приняло участие небольшое количество людей.

Также официальный представитель Кремля подчеркнул, что почти все программы развития России, в том числе национальные проекты, преследуют целью ликвидацию бедности.