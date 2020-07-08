Кремль не поверил в выживание россиян на 15 тысяч

В Кремле не знакомы с методологией проведения соцопроса о снижении уровня доходов россиян и считают, что на основе небольшой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Согласно данным опроса СК "Росгосстрах жизнь" и научно-технического центра "Перспектива", опубликованном в СМИ, за время пандемии доля россиян со среднемесячным доходом ниже 15 тысяч рублей возросла с 38,1% до 44,6%. В телефонном опросе участвовали 1,5 тысячи россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. Исследование проводилось с 26 февраля по 3 марта, то есть до введения основных карантинных ограничений и режима самоизоляции, и в июне — после ослабления режима самоизоляции, что позволило выявить влияние пандемии и ограничительных мер на финансовое положение граждан. За основной показатель принят названный респондентом средний доход за месяц без учета того, официальный он или нет. Погрешность результатов опроса — 3,3%.

"Я бы здесь осторожно ответил: безусловно, мы не знаем ни методологии подсчета, ни возможностей этих компаний, выборка далеко не самая большая. Однозначно можно сказать, что на основе такой выборки делать какие-то выводы по федеральному уровню некорректно. Это можно сразу сказать", — сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать соцопрос о снижении уровня доходов россиян.

Он добавил, что в Кремле не были знакомы с исследованием.