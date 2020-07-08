В России введут электронные чеки tax free

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Госдума во втором чтении приняла законопроект о возможности формирования в электронном виде чека для системы Tax Free, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. Предполагается введение в России с 1 января 2021 года системы электронных чеков tax free.

Поправками в Налоговый кодекс РФ предусматривается возможность формирования в электронной форме организациями розничной торговли чека для компенсации суммы НДС при реализации товаров физическим лицам — гражданам иностранных государств и подтверждения вывоза такого товара.