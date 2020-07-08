В России введут электронные чеки tax free

Госдума во втором чтении приняла законопроект о возможности формирования в электронном виде чека для системы Tax Free, передает корреспондент ИА REGNUM 8 июля. Предполагается введение в России с 1 января 2021 года системы электронных чеков tax free.
Поправками в Налоговый кодекс РФ предусматривается возможность формирования в электронной форме организациями розничной торговли чека для компенсации суммы НДС при реализации товаров физическим лицам — гражданам иностранных государств и подтверждения вывоза такого товара.
«Из-за распространения коронавируса туристическая отрасль оказалась в сложном положении, и задача по ее восстановлению требует комплексного подхода. Развитие системы tax free создаст дополнительные условия для повышения привлекательности въездного туризма, поднимет спрос на товары и услуги из России», — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин.