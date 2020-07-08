Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
71.56
$
71.75
80.81
80.90
Прогноз
13.07 – 20.07
$
70.44
79.42
Индексы и котировки Brent
42.89
–0.12 Золото
1794.35
–0.01 РТС
1247.14
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
08.07
1.1269
–0.0040
23.06
1.1308
05.07
26.06
12.06

Исследование: мобильная связь в России подорожала за полгода на 8% 

ТАСС 1 час назад
В России подорожала мобильная связь
Фото: РИА Новости
Тарифы на мобильную связь в России с декабря 2019 года в среднем увеличились на 8%, а во второй половине 2020 года они могут вырасти еще на 14%. Об этом говорится в исследовании информационно-аналитического агентства Content Review.
На основе анализа тарифов восьми крупных мобильных операторов ("большой четверки" и крымских Win Mobile, "КрымТелеком", "СевМобайл" и "Волна Мобайл") эксперты, посчитали, что минимальный пакетный тариф на мобильную связь подорожал на 8% сравнению с декабрем 2019 года — с 270 до 291 руб. При этом аналитики оговариваются, что рост тарифов на связь компенсировал рост номинальной заработной платы на 5,6%, однако во второй половине года можно ожидать стагнации номинальных доходов россиян, а стоимость услуг связи может вырасти значительнее — на 14% по сравнению с первым полугодием.
"Операторы провели неоднократную корректировку тарифов в течение первого полугодия, однако если МТС, "Билайн" и "Мегафон" сделали это лишь с частью тарифов до введения режима самоизоляции, то Tele2 резко повысил тарифы, как текущие, так и архивные, на рубеже апреля — мая, чем привлек внимание регулирующих органов, — отмечает руководитель Content Review Сергей Половников. — Прямые и косвенные потери операторов от пандемии и режима самоизоляции составили 30 млрд руб., и, несомненно, эти деньги операторам придется компенсировать либо за счет повышения тарифов, либо за счет подключения абонентами большего количества услуг".
Кроме того, аналитики Content Review традиционно исследовали индекс доступности мобильной связи в России — этот показатель с конца 2019 года почти не изменился и составил 6,5. Индекс рассчитывается из отношения среднего тарифа на мобильную связь к среднему доходу населения по данным Росстата (чем ниже балл, тем доступнее связь).
Регионами — лидерами по доступности связи оказались Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, Сахалинская, Ярославская и Магаданская области. Аутсайдеры по доступности связи — республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики.
Видео дня. Фитнес-клубы отказываются возвращать деньги за абонементы
ТАСС: последние новости
Справороссы внесли в Думу проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет Справороссы внесли в Думу проект о повышенной выплате к пенсии для граждан старше 75 лет Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п. Сбербанк снизил ставки по ипотеке на 0,5 п. п. Исследование: более 90% таксистов в РФ столкнулись со снижением дохода в пандемию Исследование: более 90% таксистов в РФ столкнулись со снижением дохода в пандемию
Комментарии 1
Личный счет , Компании , Сергей Половников , Росстат , Мегафон , Tele2 , МТС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
Трамп применил войска против «Северного потока-2»
США заплатят за «Северный поток-2»
США заплатят за «Северный поток-2»
«США движутся к катастрофе»
«США движутся к катастрофе»
Газпром ударил по Польше
Газпром ударил по Польше
Видео
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Мишустин сделал заявление по ипотеке
00:22
Мишустин сделал заявление по ипотеке
Личный счет Другое
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
00:16
ЦБ принял историческое решение по ключевой ставке
Экономика
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
03:22
Оставшимся без работы россиянам раздадут деньги
Личный счет
Доходы России от продажи нефти рухнули
00:25
Доходы России от продажи нефти рухнули
Экономика Компании
Налог на богатых ударит по среднему классу
00:56
Налог на богатых ударит по среднему классу
Личный счет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение