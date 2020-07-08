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Россиян ждет существенное удорожание сотовой связи 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа сотовой связи в России за первое полугодие выросла на 8%, а до конца года рост может составить 14%. Об этом со ссылкой на исследование Content Review пишет «Коммерсант».
По оценкам Content Review, которые привело издание, стоимость минимального пакетного тарифа выросла с 270 руб. до 291 руб. в месяц. При этом с марта по май сотовые операторы потеряли из-за пандемии около 30 млрд руб., и аналитики прогнозируют, что во втором полугодии тарифы могут повыситься на 14%.
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В свою очередь в «Вымпелкоме» подчеркнули, что не меняли за последнее полугодие цены на текущих тарифах. А в Tele2 заявили, что считают сомнительными исследования агентства, которое «систематически допускает ошибки».
«Рамблер» писал, что ранее депутаты фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин и Федот Тумусов внесли в Госдуму законопроект, в котором предложили дать возможность абонентам получать номера мобильных телефонов в собственность.
При этом авторы инициативы оговаривают, что данная возможность может стать «дополнительной услугой», от которой можно будет отказаться, обратившись к оператору сотовой связи.
Комментарии 101
Личный счет , Видео , Дмитрий Ионин , Федот Тумусов , Tele2 , Госдума , Вымпелком , Справедливая Россия
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