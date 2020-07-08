Средняя стоимость минимального пакетного тарифа сотовой связи в России за первое полугодие выросла на 8%, а до конца года рост может составить 14%. Об этом со ссылкой на исследование Content Review пишет «Коммерсант».

По оценкам Content Review, которые привело издание, стоимость минимального пакетного тарифа выросла с 270 руб. до 291 руб. в месяц. При этом с марта по май сотовые операторы потеряли из-за пандемии около 30 млрд руб., и аналитики прогнозируют, что во втором полугодии тарифы могут повыситься на 14%.

В свою очередь в «Вымпелкоме» подчеркнули, что не меняли за последнее полугодие цены на текущих тарифах. А в Tele2 заявили, что считают сомнительными исследования агентства, которое «систематически допускает ошибки».

При этом авторы инициативы оговаривают, что данная возможность может стать «дополнительной услугой», от которой можно будет отказаться, обратившись к оператору сотовой связи.