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ФАС не видит рисков роста цен на продукты в России 

Прайм и ещё 6 56 минут назад
ФАС оценила риски подорожания продуктов в России
Фото: ТАСС
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков роста цен на продукты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.
"Нет, не видим. Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьезно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились", — ответил Заборщиков на соответствующий вопрос.
Он подчеркнул, что ведомство держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты под контролем и предпримет все возможные меры для недопущения необоснованного роста цен.
Ранее ФАС отмечала, что с приходом пандемии коронавируса россияне ажиотажно скупали ряд товаров, в частности гречку и сахар, из-за чего произошел всплеск цен. Аналогичная ситуация произошла с лимонами и имбирем, которые Россия импортирует. Вместе с тем, как отмечал в июне в интервью РИА Новости начальник управления по борьбе с картелями службы Андрей Тенишев, ситуация с ценами в РФ после коронавирусного всплеска уже стабилизировалась.
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Комментарии 1
Личный счет , Экономика , Андрей Тенишев , ФАС , РИА Новости
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