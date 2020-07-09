ФАС оценила риски подорожания продуктов в России

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России не видит рисков роста цен на продукты, рассказал в интервью РИА Новости заместитель руководителя ведомства Павел Заборщиков.

"Нет, не видим. Наши торговые предприятия, учитывая риски, довольно серьезно запаслись товарами, заполнили склады, ожидая сохранения ажиотажного спроса. Но этого не произошло: граждане закупились и успокоились", — ответил Заборщиков на соответствующий вопрос.

Он подчеркнул, что ведомство держит ситуацию с ценами на социально значимые продукты под контролем и предпримет все возможные меры для недопущения необоснованного роста цен.