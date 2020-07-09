Количество краж с карт россиян резко выросло

За время эпидемии COVID-19 количество краж средств с банковских счетов граждан с использованием переводов с карты на карту выросло в среднем в шесть раз, рассказали "Известиям" в Group-IB. По данным компании, в июне среднее число таких махинаций возросло до 400–600 случаев в месяц, тогда как в апреле на одну кредитную организацию приходилось не больше нескольких десятков инцидентов. Средний чек одного перевода составляет более 7 тыс. рублей.

Мошенники создают как безымянные онлайн-площадки для продажи ходовых товаров, например санитайзеров и масок, так и подделывают сайты крупных интернет-ритейлеров и досок объявлений. При покупке товара пользователь вводит данные своей банковской карты, которые автоматически похищаются злоумышленником и передаются в сервис p2p-платежей (переводы между физическими лицами). После этого покупателю приходит SMS-код, который он вводит на странице 3D Secure (подтверждения платежа), думая, что подтверждает покупку. На самом деле он переводит деньги на карту мошенника.

Для того чтобы покупатель не понял этого, мошенники меняют в SMS-сообщении название получателя платежа, чтобы на странице для ввода SMS-кода отображалась не вызывающая подозрений информация, например Oplata.

В Group-IB связывают рост количества таких мошенничеств с бурным развитием онлайн-торговли во время эпидемии. Это и побудило преступников переключиться на схемы, связанные с интернет-магазинами.

Кредитные организации, опрошенные "Известиями", также наблюдают рост количества мошенничеств с p2p-переводами, но не только за время карантина, а с начала года. При этом в банках отмечают, что пользователям стоит внимательнее подходить к выбору онлайн-магазина.