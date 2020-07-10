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Мошенники стали воровать с банковских карт в шесть раз чаще 

News.ru и ещё 11 3 часа назад
Осторожно, мошенники: Россияне чаще лишаются своих средств
Фото: Bulkin Sergey/NEWS.ru
Специалисты Group-IB сообщили, что кибермошенники во время пандемии коронавирусной инфекции стали воровать с банковских карт в шесть раз чаще, чем раньше.
В июне 2020 года количество случаев воровства с банковских карт возросло до 400-600. Чаще всего мошенники обманывают с помощью создания поддельного интернет-сайта магазина. Ничего не подозревающий покупатель, завершая покупку, вводит данные своей карты и средства отправляются переводом к мошеннику. Отмечается, что ещё в апреле 2020 года, таких случаев мошенничества было не более нескольких десятков.
Большинство поддельных сайтов были созданы, как копия либо известного магазина, либо безымянного, который продаёт популярные товары, вроде антисептиков и масок.
При покупке товара пользователь вводит данные своей банковской карты, которые автоматически похищаются злоумышленником и передаются в сервис p2p-платежей (переводы между физическими лицами). После этого покупателю приходит SMS-код, который он вводит на странице 3D Secure (подтверждения платежа), думая, что подтверждает покупку. На самом деле он переводит деньги на карту мошенника, — отметили «Известия».
При этом мошенники меняют название получателя платежа на то, которое не будет вызывать подозрений.
Часто на таких платформах можно увидеть выгодные предложения, чем и пользуются мошенники, заманивая привлекательной ценой, — привели слова Замначальника департамента защиты информации Газпромбанка Алексея Плешкова «Известия».
В пресс-службе ВТБ отметили, что часто сами пользователи пренебрегают мерами информационной безопасности.
Генеральный директор компании «Интернет-розыск» Игорь Бедеров рассказал, что пользователи могут обезопасить себя от мошенников. Например, можно проверить сайт с помощью сервиса WHOIS, там надо обратить внимание на доменное имя и IP-адрес. Эксперт отметил, что интернет-магазин должен быть зарегистрирован в РФ. Игорь Бедеров также посоветовал смотреть на наличие шифрования на сайте, у него адрес будет начинаться с HTTPS, а не с HTTP. Кроме того, можно найти правила обработки персональных данных. В документе должно быть указано конкретное юридическое лицо и его реквизиты.
Ранее NEWS.ru писал, что экономист Мария Конягина объяснила, в каком случае банк вернёт украденные мошенниками деньги. Она отметила, что многое зависит от того, каким банком пользуется жертва мошенников. По словам экономиста, банки по-разному подходят к этой проблеме. Частные организации чаще всего возвращают украденные деньги. А банки с государственным участием считают, что человек сам виноват в случившемся, так как он выдал личную информацию.
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Комментарии
Личный счет , Газпромбанк , Банк ВТБ , газета "Известия"
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