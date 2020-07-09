Россияне скупают одежду

Продажи одежды в России в июне 2020 года увеличились после выхода из режима самоизоляции почти в три раза. Об этом говорится в исследовании IT-компании "Платформа ОФД" (ежедневно обрабатывает по 40 млн кассовых чеков).

Аналитики сравнили средний чек и объемы продаж одежды в июне с аналогичным показателем в июне прошлого года и в мае этого года.

"Средний чек покупки составил 2243 руб. — на 7% ниже, чем в мае, и на 2% выше, чем в прошлом году. Объем продаж в денежном выражении вырос на 189% по сравнению с маем и оказался на 13% ниже, чем в прошлом году", — отмечается в исследовании.

По данным аналитиков "Платформы ОФД", кратный рост объемов продаж за месяц связан с открытием торговых центров и реализацией отложенного спроса в офлайн-секторе торговли, а на снижение среднего чека повлияло то, что в июне многие магазины одежды открыли продажи со скидками и распродажами.

Эксперты также проанализировали продажи электроники в июне. Средний чек покупки электроники и гаджетов составил 6548 рублей, что на 3% выше, чем в мае, и на 29% выше, чем годом ранее. Объем продаж в денежном выражении оказался на 18% выше, чем в мае, и на 22% превысил показатель июня прошлого года.