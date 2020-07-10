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Получать потребкредиты станет легче 

Финмаркет и ещё 4 56 минут назад
Россиянам станет легче получать потребкредиты
Фото: ТАСС
Банкам собираются запретить навязывать дополнительные услуги при получении потребительских кредитов, а также предъявлять к заемщикам избыточные требования, пишет "Российская газета", комментируя правительственный законопроект, принятый Госдумой.
Как отмечает "РГ", правительственный документ направлен на усиление защиты интересов граждан и укрепление доверия между заемщиками и кредиторами. После вступления закона в силу банки больше не смогут включать в кредитные договоры пункт об обязательном наличии на счете, с которого гасится долг, неснижаемого остатка. Как пояснял ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин, теперь счет можно будет весь месяц держать пустым, кроме того дня, когда банк должен списать очередной платеж.
Указанное требование было избыточным, уверен председатель Госдумы Вячеслав Володин.
"Особенно сейчас, когда из-за последствий распространения коронавирусной инфекции многие граждане столкнулись с финансовыми трудностями", — добавил он в комментарии журналистам.
По словам спикера палаты, достаточно того, чтобы человек своевременно и ответственно погашает долг. Новый законопроект, по его словам, дает возможность заемщику в течение месяца свободно распоряжается всеми своими средствами.
Кроме того, банки не смогут навязывать дополнительные услуги. Если кредит взят на срок свыше года, заемщику не придется параллельно заключать договор страхования на весь срок кредитования. Также банкам запрещается ставить условием для выдачи кредита приобретение за отдельную плату дополнительных услуг, оказываемых кредитором или третьими лицами.
Правительственная инициатива ограничивает и предельный размер неустойки за неисполнение заемщиками обязательств по возврату кредита — она не сможет превышать 20% от просроченной задолженности.
Принятие законопроекта, считают в кабмине, позволит снизить расходы заемщиков при получении и обслуживании потребительского займа.
Принят в первом чтении и еще один законопроект в пользу клиентов банков: он запрещает последним отказывать в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Принятие закона сделает банковскую систему более прозрачной и позволит снизить расходы заемщиков при получении и обслуживании потребительского займа.
Принят в первом чтении и еще один законопроект в пользу клиентов банков: он запрещает последним отказывать в обслуживании и блокировать их счета без объяснения причин. Принятие закона сделает банковскую систему более прозрачной и повысит к н
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