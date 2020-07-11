Банки захотели раскрыть тайны россиян

Ассоциация банков России (АБР) предлагает узаконить возможность банков замораживать переводы на счет потенциальных мошенников, а также разрешить передавать данные аферистов их жертвам, чтобы клиенты банков могли вернуть свои деньги. Кредитные организации инициативу считают полезной и единогласно поддерживают, однако у нее есть существенный недостаток — нарушение банковской тайны.

Персональные данные банковских мошенников могут начать передавать их жертвам, а полученные потенциальными аферистами денежные переводы — замораживать на 25 дней. С такой инициативой выступила Ассоциация банков России (АБР), подготовив соответствующий законопроект (есть в распоряжении «Газеты.Ru»).

По данным ЦБ, банки возвращают жертвам мошеннических операций лишь каждый седьмой потерянный рубль, то есть 15% от общей украденной суммы. Это связано с тем, что как правило клиенты сами выдают свои данные аферистам, которые прибегают к методам социальной инженерии. Как отмечала в июне глава Банка России Эльвира Набиуллина , по такому методу проводится около 70% мошеннических операций. А по закону, если клиент сам скомпрометировал свои данные, банк имеет право не возвращать ему деньги. В большинстве случаев вернуть украденные с карты средства невозможно.

В связи с этим Ассоциация банков России обращает внимание на то, что нынешнее законодательство в вопросе противодействия мошенникам устарело на фоне ускорения финансовых транзакций и требует изменений.

АБР предлагает узаконить возможность банков блокировать средства получателя в случае поступления уведомления об оспаривании такого перевода.

Также ассоциация считает целесообразным дать потенциальной жертве возможность получить документы, позволяющие осуществить блокировку средств для исполнения судебного решения или приговора.

«Банк получателя при получении уведомления [об оспаривании операции] блокирует денежные средства на счете получателя в размере суммы оспариваемой операции. Срок блокировки — 25 рабочих дней», — указывается в материалах ассоциации.

Также АБР предлагает передавать плательщику персональные данные получателя, чтобы жертва мошенника могла обратиться с ними в суд.

«Подача искового заявления и заявления об обеспечении иска невозможна без указания ФИО и места жительства ответчика физического лица и полного фирменного наименования, адреса места нахождения и ОГРН юридического лица», — поясняет АБР в своем документе необходимость такой операции.

При этом, во всех случаях до зачисления и после зачисления средств предлагается дать 5 рабочих дней, чтобы получатель мог уведомить банк в случае, если он не подтверждает операцию.

«В этом случае средства возвращаются отправителю без предоставления персональных данных и банковской тайны получателя средств», — указывает АБР в пояснительной записке к законопроекту. В ближайшее время он будет обсуждаться с банками и госорганами.

Кредитные организации, в свою очередь, положительно относятся к такой инициативе.

«Да, можно говорить о том, что законодательство в области борьбы с мошенничеством требует обновления, и инициатива АБР — тому подтверждение, — сообщил «Газете.Ru» руководитель службы безопасности РГС Банка Валерий Антонов.

— Инициатива полезная, особенно в части замораживания средств — это реальная проблема. Количества попыток мошенничества это вряд ли уменьшит, но в плане возврата средств жертвам поможет сильно».

Аналитик банка Хоум Кредит Станислав Дужинский считает, что данная законодательная инициатива «довольно интересна», и такой механизм должен учитывать все возможные жизненные ситуации, помогать предотвращать кражу денежных средств, быть простым и прозрачным.

«Безусловно, новые методы хищений требуют новых методов противодействия. ВТБ активно участвует в обсуждении данных инициатив. Считаем, что их внедрение должно дать правоохранительным органам больше времени на реакцию на мошеннические действия», — сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе ВТБ.

Инициативу АБР поддерживают и в Райффайзенбанке . Руководитель отдела информационной безопасности банка Денис Камзеев указывает, что необходимо четко описать в федеральном законе процесс по подтверждению клиентом операций, имеющих признаки совершения без ведома клиента.

«Сейчас у нас есть признаки мошеннических операций, утвержденные ЦБ, но мы не имеем права отменять операции без дополнительного подтверждения клиента. В банке используются системы фрод-мониторинга, позволяющие останавливать подозрительные транзакции», — объяснил «Газете.Ru» сотрудник Райффайзенбанка, отметив, что в кредитной организации также регулярно напоминают клиентам о том, что никому и ни в каких ситуациях нельзя называть коды из СМС, подтверждающих денежные операции, пароли или данные карты, поскольку сотрудники банка никогда не будут их запрашивать.

При этом принятие такой инициативы потребует изменения уже существующего закона. Дело в том, что персональные данные, которые ассоциация намерена передавать жертве мошенника, являются банковской тайной. Так, АБР предлагает предусмотреть в законе право получать информацию, составляющую банковскую тайну, для случаев, когда отправитель денежных средств оспаривает перевод. Аналогичное право арбитражного управляющего прописано в законе о банкротстве.

«Передача данных — это основной камень преткновения, поэтому предполагаю, что данная процедура одобрения у законодателей не получит», — предположил Валерий Антонов из РГС Банка.

Станислав Дужинский из банка Хоум Кредит отметил, что в дальнейшем предстоят многочисленные консультации между банковским сообществом и государственными органами, поэтому нужно дождаться окончательной редакции предлагаемого законопроекта на основе баланса интересов всех участников рынка.

Данный вопрос требует серьезной юридической проработки, добавили в пресс-службе банка.