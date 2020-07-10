Как вернуть вклад, если у банка отозвали лицензию

Для получения вклада в банке после отзыва его лицензии необходимо обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается рассмотрением требований о выплате компенсаций по вкладам в случае отзыва или аннулирования лицензии ЦБ , рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.

Предельная сумма компенсации по закону составляет 1,4 миллиона рублей.

"Если сумма вклада больше этой суммы, то 1,4 миллиона рублей выплачивается АСВ, а остальную сумму придется взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка. Для этого необходимо направить в АСВ соответствующее заявление для включения в реестр требования кредиторов. Вкладчики входят в первую очередь кредиторов, что означает неплохой шанс получения денег", — отметила юрист.

Что касается валютного вклада, то возмещение по ним выплачивается в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.

По словам Михеевой, получить возмещение можно лишь по классическим вкладам до востребования, а также срочным депозитам; денежным средствам на счетах, в том числе, на карточках; деньгам со счетов ИП (по страховым случаям после 2014 года); деньгам со счетов подопечных, деньгам на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам купли-продажи недвижимости на время госрегистрации сделки Росреестром

Если договор вклада предусматривал капитализацию процентов, то они тоже являются застрахованными, и вкладчик вправе получить их возмещение.