Как вернуть вклад, если у банка отозвали лицензию

Для получения вклада в банке после отзыва его лицензии необходимо обратиться в Агентство по страхованию вкладов (АСВ), которое занимается рассмотрением требований о выплате компенсаций по вкладам в случае отзыва или аннулирования лицензии ЦБ, рассказала агентству "Прайм" ведущий юрисконсульт КСК групп Ирина Михеева.
Предельная сумма компенсации по закону составляет 1,4 миллиона рублей.
"Если сумма вклада больше этой суммы, то 1,4 миллиона рублей выплачивается АСВ, а остальную сумму придется взыскивать в рамках ликвидации или банкротства банка. Для этого необходимо направить в АСВ соответствующее заявление для включения в реестр требования кредиторов. Вкладчики входят в первую очередь кредиторов, что означает неплохой шанс получения денег", — отметила юрист.
Что касается валютного вклада, то возмещение по ним выплачивается в рублях по курсу ЦБ на день отзыва лицензии.
По словам Михеевой, получить возмещение можно лишь по классическим вкладам до востребования, а также срочным депозитам; денежным средствам на счетах, в том числе, на карточках; деньгам со счетов ИП (по страховым случаям после 2014 года); деньгам со счетов подопечных, деньгам на счетах эскроу, открытых для расчетов по договорам купли-продажи недвижимости на время госрегистрации сделки Росреестром.
Если договор вклада предусматривал капитализацию процентов, то они тоже являются застрахованными, и вкладчик вправе получить их возмещение.