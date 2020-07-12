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Жители России больше не будут платить за установку электросчетчиков 

ИА Regnum 3 часа назад
Россиян освободили от расходов на электросчетчики
Фото: РИА Новости
Российские потребители больше не будут тратить свои денежные средства на действия, связанные с приборами учета электрической энергии, что позволит им сэкономить 5−20 тыс. руб. Об этом 11 июля сообщает «Российская газета» со ссылкой на Минэнерго РФ.
Также указывается, что теперь эти расходы будут обязаны нести гарантирующие поставщики и сетевые компании, которые вместе с властями региона смогут решать, какие электросчетчики будут стоять в домах граждан — обычные, или т.н. «умные».
Помимо этого, потребители теперь не будут ответственны за обслуживание и поверку электросчетчиков, и им нужно будет только следить за сохранностью последних, находящихся на частной территории.
Кроме этого, уточняется, что с 2022 года будут устанавливаться только «умные» счетчики и что данные нововведения не затронут счетчики по расходу воды.
Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тюменской области жителям некоторых многоквартирных тобольских домов управляющие компании выставили счёт за уборку снега в мае и июне.
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Личный счет , Минэнерго , "Российская газета"
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