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Россияне смогут вернуть потраченные на удаленке средства 

Вечерняя Москва и ещё 2 1 час назад
Россияне смогут вернуть потраченные на удаленке деньги
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»
Жителям России дадут возможность вернуть связанные с удаленной работой расходы. Например, затраты на электричество. Депутатский проект поправок в Трудовой кодекс России о дистанционном режиме работы поддержало Министерство труда и социальной защиты.
Также, согласно документу, можно будет предусмотреть порядок компенсации расходов, которые связаны с использованием работником личного оборудования. В настоящее время этот вопрос остается не урегулированным.
Однако законопроект не обязывает работодателей возмещать траты, но позволяет сотрудникам и профсоюзам поднимать этот вопрос и включать необходимые пункты в трудовые договоры.
Эксперты отметили, что рассчитать точную сумму компенсаций будет проблематично, сообщают «Известия».
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Личный счет , Другое , Минтруд , газета "Известия"
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