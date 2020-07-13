Россияне смогут вернуть потраченные на удаленке деньги

Жителям России дадут возможность вернуть связанные с удаленной работой расходы. Например, затраты на электричество. Депутатский проект поправок в Трудовой кодекс России о дистанционном режиме работы поддержало Министерство труда и социальной защиты

Также, согласно документу, можно будет предусмотреть порядок компенсации расходов, которые связаны с использованием работником личного оборудования. В настоящее время этот вопрос остается не урегулированным.

Однако законопроект не обязывает работодателей возмещать траты, но позволяет сотрудникам и профсоюзам поднимать этот вопрос и включать необходимые пункты в трудовые договоры.

Эксперты отметили, что рассчитать точную сумму компенсаций будет проблематично, сообщают «Известия».