Предложение о единовременной выплате россиянам, которые проживают как у себя на Родине, так и в Латвии, Литве и Эстонии, содержится в проекте постановления, размещенном на федеральном портале.

Речь идет о гражданах России, которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Им предлагается выплатить по 75 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

В пояснительной записке авторы проекта постановления отметили, что «общая численность граждан, которым предполагается в 2020 году осуществление единовременной выплаты, составляет 900 человек».

Всего на эти цели будет выделено 67 миллионов 635 тысяч рублей.

На территории России выплаты будут произведены Пенсионным фондом, а в Латвии, Литве и Эстонии «через отделы обеспечения при посольствах Российской Федерации», говорится в пояснительной записке к проекту.