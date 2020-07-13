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Для россиян подготовили новую единовременную выплату 

Алиса Селезнёва 2 часа назад
Предложение о единовременной выплате россиянам, которые проживают как у себя на Родине, так и в Латвии, Литве и Эстонии, содержится в проекте постановления, размещенном на федеральном портале.
Речь идет о гражданах России, которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Им предлагается выплатить по 75 000 рублей в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
В пояснительной записке авторы проекта постановления отметили, что «общая численность граждан, которым предполагается в 2020 году осуществление единовременной выплаты, составляет 900 человек».
Всего на эти цели будет выделено 67 миллионов 635 тысяч рублей.
На территории России выплаты будут произведены Пенсионным фондом, а в Латвии, Литве и Эстонии «через отделы обеспечения при посольствах Российской Федерации», говорится в пояснительной записке к проекту.
«Рамблер» писал, что ранее президент Владимир Путин поручил в апреле-мае 2020 года произвести ветеранам Великой Отечественной войны в связи с 75-й годовщиной Победы единовременную выплату в размере 75 тысяч рублей. Правительство выделило более 71 миллиарда рублей из федерального бюджета на выплаты ветеранам.
Комментарии 61
Личный счет , Видео , Владимир Путин
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