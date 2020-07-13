Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.71
$
71.14
80.01
80.40
Прогноз
20.07 – 27.07
$
70.80
80.31
Индексы и котировки Brent
42.93
+0.05 Золото
1803.45
+0.01 РТС
1234.42
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
13.07
1.1327
+0.0085
29.06
1.1242
09.07
01.07
17.06

Единовременную выплату могут получить некоторые категории ветеранов 

Российская Газета 3 часа назад
Новую единовременную выплату готовят некоторым россиянам
Фото: РИА Новости
Минтруд разработал проект постановления о единовременной выплате некоторым категориям граждан Российской Федерации в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Речь идет о россиянах, которые проживают как у себя на Родине, так и в Латвии, Литве и Эстонии, которые принимали участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Беларуси, Литвы, Латвии и Эстонии в период с 1 января 1944 года по 31 декабря 1951 года. Ветеранам предлагается выплатить по 75 000 рублей.
Как говорится в пояснительной записке к проекту постановления, всего выплаты могут быть осуществлены 900 россиянам. Общие расходы на данную единовременную выплату (с учетом доставки) составят 67 миллионов 635 тысяч рублей.
Тем ветеранам, которые проживают в России, деньги будут перечислены через Пенсионный фонд России и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие их пенсионное обеспечение. А гражданам России, постоянно проживающим в Латвии, Литве и Эстонии — Пенсионным фондом и Минобороны России через отделы обеспечения при посольствах Российской Федерации в Латвийской, Литовской и Эстонской республиках.
Видео дня. Эксперты прогнозируют рост цен на недвижимость
Российская Газета: последние новости
Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу Эксперты ЦБ рассказали о новом способе мошенничества через рекламу С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии С 1 августа у работающих пенсионеров вырастут пенсии После отмены самоизоляции спрос на потребкредиты вырос на треть После отмены самоизоляции спрос на потребкредиты вырос на треть
Комментарии 4
Личный счет , Министерство обороны , Минтруд , Пенсионный фонд РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«США движутся к катастрофе»
«США движутся к катастрофе»
Работающим пенсионерам добавят 279 рублей
Работающим пенсионерам добавят 279 рублей
«Северный поток-2» пробил все запреты
«Северный поток-2» пробил все запреты
Биржи АТР закрылись снижением
Биржи АТР закрылись снижением
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Эксперт раскрыл будущее рубля
00:41
Эксперт раскрыл будущее рубля
Экономика Недвижимость
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение