Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
70.71
$
71.05
80.24
73.25
Прогноз
13.07 – 20.07
$
69.50
78.70
Индексы и котировки Brent
41.97
–0.33 Золото
1799.46
+0.10 РТС
1245.65
+0.00
Динамика валют
EUR / USD
14.07
1.1345
+0.0103
29.06
1.1242
10.07
02.07
18.06

Россиянам рассказали о выплатах за крепкий брак. Получить можно 50 тысяч 

Ura.Ru 2 часа назад
Россияне получат выплаты за крепкий брак
Фото: © URA.RU
В некоторых регионах России к юбилею совместной жизни можно получить более 50 тысяч рублей. Об этом заявил заслуженный юрист России, председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.
«Такие выплаты можно рассматривать как весьма приятный презент к юбилею совместной жизни. В Питере, ХМАО и Удмуртии величина выплат составляет одну тысячу рублей за каждый прожитый в браке год. Таким образом, за 50 лет совместной жизни можно получить 50 000 рублей», —цитирует Соловьева Life.
Он подчеркнул, что размер устанавливается региональными законодательными актами. Во всех субъектах РФ они разные. Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская отметила, что точный размер выплат можно узнать в МФЦ, органах соцзащиты или администрации города. Срок обращения после даты юбилея не ограничен. По информации юриста, автоматически деньги не перечисляются. Для их получения необходимо обратиться с заявлением в МФЦ не ранее, чем за месяц до даты юбилея.
Ранее губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов напомнил жителям, что они смогут претендовать на солидную социальную выплату от региона, если прожили в браке более 50 лет. При этом хотя бы один из супругов должен постоянно проживать в ЯНАО и иметь стаж работы в округе не менее 15 лет.
Видео дня. Россиян освободили от расходов на установку счетчиков
Ura.Ru: последние новости
Россиянам, работающим на удаленке, могут компенсировать расходы Россиянам, работающим на удаленке, могут компенсировать расходы У россиян появился шанс получить повышенную пенсию У россиян появился шанс получить повышенную пенсию ПФР намерен повысить пенсию по максимально высокому показателю ПФР намерен повысить пенсию по максимально высокому показателю
Комментарии 6
Личный счет , Иван Соловьев
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Кремль не поверил в жизнь россиян на 15 тысяч
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Между Украиной и Евросоюзом разгорается скандал
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Что ждет пенсионеров, у которых есть стаж работы в СССР
Европа готовит удар по российской промышленности
Европа готовит удар по российской промышленности
Видео
Курс доллара: рублю пообещали отскок
00:07
Курс доллара: рублю пообещали отскок
Экономика
В России начинается самый тяжелый период кризиса
00:22
В России начинается самый тяжелый период кризиса
Экономика Другое
Илон Маск начал торговать красными шортами
00:25
Илон Маск начал торговать красными шортами
Компании Недвижимость
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
06:33
Белоруссия: «Будем цепляться зубами за Россию»
Экономика
Рубль перешел к росту
00:27
Рубль перешел к росту
Рынки
Банки запускают новый вид переводов
01:09
Банки запускают новый вид переводов
Личный счет Компании
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
00:15
Россиянам вернут расходы за самоизоляцию
Личный счет Другое
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
05:10
Россияне нашли способ летать за рубеж в пандемию
Личный счет
Доллар может повторить 2008 год
03:22
Доллар может повторить 2008 год
Рынки Экономика
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
00:25
Саудиты и Россия приняли решение по нефти
Рынки
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение