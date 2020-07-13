Фармацевты объяснили рост цен на анальгин 

Цены на анальгин от новосибирского фармпроизводителя Renewal («ПФК Обновление») в первом полугодии 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за удорожания импортных составляющих, сообщил директор по маркетингу компании Денис Лубов.

«Среднее подорожание упаковки таблеток «Анальгин» 500 мг от Renewal («ПФК Обновление») составило 16,5% за период первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это не связано с пандемией, причина в удорожании импортируемой составляющей продукции», — передает РИА «Новости» слова Лубова.

Он отметил, что в ближайшее время дальнейшего роста цен не предвидится, и в компании также не ожидают проблем с поставками анальгина в аптечные сети.