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Фармацевты объяснили рост цен на анальгин 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фармацевты объяснили рост цен на анальгин
Фото: ТАСС
Цены на анальгин от новосибирского фармпроизводителя Renewal («ПФК Обновление») в первом полугодии 2020 года выросли по сравнению с тем же периодом прошлого года из-за удорожания импортных составляющих, сообщил директор по маркетингу компании Денис Лубов.
«Среднее подорожание упаковки таблеток «Анальгин» 500 мг от Renewal («ПФК Обновление») составило 16,5% за период первого полугодия 2020 года по сравнению с первым полугодием 2019 года. Это не связано с пандемией, причина в удорожании импортируемой составляющей продукции», — передает РИА «Новости» слова Лубова.
Он отметил, что в ближайшее время дальнейшего роста цен не предвидится, и в компании также не ожидают проблем с поставками анальгина в аптечные сети.
Напомним, в марте лидер фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов и его первый заместитель Андрей Исаев внесли в Госдуму законопроект, который должен исключить ситуации с завышением цен аптеками.
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Комментарии
Личный счет , Сергей Неверов , Андрей Исаев , Единая Россия , Госдума , РИА Новости
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