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Минфин перевел 555 млрд рублей семьям с детьми на фоне коронавируса 

Прайм и ещё 3 1 час назад
555 млрд рублей перевел Минфин семьям с детьми
Фото: РИА Новости
Минфин РФ перевел 555 миллиардов рублей, или 99% всех средств, выделенных на дополнительную поддержку семей с детьми на фоне коронавируса, что равно нефтегазовым доходам бюджета за второй квартал, говорится в сообщении министерства.
По словам главы Минфина Антона Силуанова, семьи продолжают обращаться за выплатами, и все деньги будут предоставлены вовремя.
"Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года", — говорится в сообщении.
"Четкая расстановка приоритетов и автоматизация процессов позволили правительству в кратчайшие сроки выделить и довести до семей с детьми более полутриллиона рублей. Для понимания, это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за второй квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 млрд рублей)", — прокомментировал Силуанов.
Он отметил, что семьи продолжают обращаться за выплатами через портал госуслуг, и все необходимые средства для выплат будут предоставлены своевременно и в полном объеме.
В мае президент России Владимир Путин объявил о единовременной выплате семьям с детьми до 16 лет в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в рамках поддержки в условиях пандемии. В конце июня президент предложил выплатить еще по 10 тысяч рублей.
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Комментарии 1
Личный счет , Компании , Недвижимость , Экономика России , Владимир Путин , Минфин
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