555 млрд рублей перевел Минфин семьям с детьми

Минфин РФ перевел 555 миллиардов рублей, или 99% всех средств, выделенных на дополнительную поддержку семей с детьми на фоне коронавируса, что равно нефтегазовым доходам бюджета за второй квартал, говорится в сообщении министерства.

По словам главы Минфина Антона Силуанова, семьи продолжают обращаться за выплатами, и все деньги будут предоставлены вовремя.

"Более 555 млрд рублей или 99% от всех средств, выделенных на дополнительные меры социальной поддержки российских семей с детьми, поступили на счета граждан на начало июля 2020 года", — говорится в сообщении.

"Четкая расстановка приоритетов и автоматизация процессов позволили правительству в кратчайшие сроки выделить и довести до семей с детьми более полутриллиона рублей. Для понимания, это сопоставимо с поступлениями в федеральный бюджет от нефти и газа за тот же период (за второй квартал 2020 года от НДПИ поступило 555 млрд рублей)", — прокомментировал Силуанов.

Он отметил, что семьи продолжают обращаться за выплатами через портал госуслуг, и все необходимые средства для выплат будут предоставлены своевременно и в полном объеме.