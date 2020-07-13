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Песков: в РФ уже реализуют идею «налога для богатых» 

Газета.Ru и ещё 7 2 часа назад
Песков: в РФ уже реализуют идею «налога для богатых»
Фото: РИА Новости
Идея повышенного налога для состоятельных граждан уже реализуется в России, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее сообщалось, что миллионеры из США и Западной Европы обратились к правительствам своих стран с открытым письмом, в котором призвали повысить налоги для обеспеченных людей в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.
На вопрос агентства, как в Кремле относятся к этой идее, Песков заявил, что в России это уже реализуется.
9 июля президент России Владимир Путин отдал поручение правительству принять закон о переходе на прогрессивное налогообложение. Кроме того, он поручил обеспечить принятие закона о повышении НДФЛ для состоятельных, то есть на доход свыше пяти млн руб. в год. Срок исполнения поручения президента — 24 июля.
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Комментарии 3
Личный счет , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ИТАР-ТАСС
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