Песков: в РФ уже реализуют идею «налога для богатых» 

Идея повышенного налога для состоятельных граждан уже реализуется в России, заявил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что миллионеры из США и Западной Европы обратились к правительствам своих стран с открытым письмом, в котором призвали повысить налоги для обеспеченных людей в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции.

На вопрос агентства, как в Кремле относятся к этой идее, Песков заявил, что в России это уже реализуется.

9 июля президент России Владимир Путин отдал поручение правительству принять закон о переходе на прогрессивное налогообложение. Кроме того, он поручил обеспечить принятие закона о повышении НДФЛ для состоятельных, то есть на доход свыше пяти млн руб. в год. Срок исполнения поручения президента — 24 июля.

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