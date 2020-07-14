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«Народный банк Тувы» остался без лицензии 

Российская Газета и ещё 13 3 часа назад
«Народный банк Тувы» остался без лицензии
Фото: Российская Газета
Центробанк России отозвал лицензию у «Народного банка Тувы». По величине активов он занимал 416-е место в банковской системе страны. В качестве причин такого шага названы неисполнение федеральных законов, нормативных актов Банка России, нарушения обязательного норматива текущей ликвидности, а также несвоевременное исполнение клиентских платежей, говорится в сообщении регулятора.
"Учитывая эти причины, а также принимая во внимание угрозу интересам кредиторов и вкладчиков, принято решение отозвать с 14 июля лицензию у кредитной организации «Акционерное общество „Народный банк Тувы“, которая позволяет ей проводить банковские операции», — со ссылкой на источник пишет ТАСС.
В кредитной организации сейчас временная администрация, которая будет действовать до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.
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Личный счет , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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