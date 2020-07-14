Россияне покупают дорогие туры для отдыха

Россияне предпочитают покупать более дорогие туры для отдыха в России. Об этом в ходе онлайн-конференции сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

"Наши туристы очень хотят отдохнуть, и они хотят отдохнуть более-менее комфортно. Они не готовы поехать за три копейки и терпеть какой-то дискомфорт и лишения в мегабюджетных вариантах", — сказала она.

При этом Ломидзе отметила, что абсолютно в каждом регионе есть такие варианты, в том числе очень дорогие. Средняя стоимость дорогого отдыха вне зависимости от региона составляет от 70 тыс. рублей на человека в сутки. Стоимость самых бюджетных вариантов размещения, по словам Ломидзе, в Крыму составляют около 24 тыс. рублей с перелетом на двоих на неделю. Однако они не настолько востребованы, как дорогие объекты или объекты стоимость 40-50 тыс. рублей на двоих.

"В первую очередь, продается и в Краснодарском крае, и в Крыму самые дорогие, и самые комфортные объекты размещения. Они со 100-процентными продажами, по нашим данным, вплоть до конца августа, до первых чисел сентября", — отметила исполнительный директор АТОР.

При этом, по мнению экспертов ассоциации по внутреннему туризму, места и в Крыму, и в Краснодарском крае есть. Минимальная стоимость поездки в Хакасию, по ее словам составляет около 55-59 тыс. рублей на двоих с перелетом.

"Есть еще куда поехать и что выбрать. Другой вопрос, что это, как правило, весьма бюджетная категория либо по нижней планке средней ценовой категории", — сообщила Ломидзе.

Кроме того, по ее словам, каждую неделю в России открываются те объекты размещения, которые до сих пор не открывались из-за того, что им нужно было привести свою работу в соответствие с требованиями Роспотребнадзора. Она добавила, что представители частного сектора также активизировались и в нынешней ситуации — это одна из возможностей для жителей курортных регионов обеспечить свой доход.

В целом, стоимость бюджетного отдыха в России, по словам Ломидзе, примерно на 25% ниже, чем минимальные цены прошлого года.