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Тысяча рублей за год совместной жизни: какие доплаты положены супругам 

РИА Новости Крым 1 час назад
Тысяча рублей за год совместной жизни: какие доплаты положены супругам
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Россиянам, которые прожили в браке на протяжении нескольких десятилетий, могут получить дополнительные выплаты. Об этом Life.ru сообщил председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.
В Удмуртии, Санкт-Петербурге и ХМАО можно получить тысячу рублей за каждый совместно прожитый год. Председатель центра отметил, что в некоторых регионах для получения выплаты существуют дополнительные требования. Например, пенсия одного из супругов должна быть выше на 2,5 процента пенсии другого. Выплаты не могут получить пары, которые работают.
В других же субъектах юбилейный стаж вознаграждается только символическим подарком.
Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская пояснила изданию, что точный размер и сумму выплат, если таковы полагаются, можно узнать в МФЦ, в органах соцзащиты или в администрации города.
Ранее сообщалось, что согласно данным Росстата за 2019 год в стране увеличилось число зарегистрированных браков и сократилось количество разводов.
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Личный счет , Росстат , РИА Новости
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