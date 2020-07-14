Тысяча рублей за год совместной жизни: какие доплаты положены супругам 

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл — РИА Новости Крым. Россиянам, которые прожили в браке на протяжении нескольких десятилетий, могут получить дополнительные выплаты. Об этом Life.ru сообщил председатель Центра правовой помощи «Дело жизни» Иван Соловьев.

В Удмуртии, Санкт-Петербурге и ХМАО можно получить тысячу рублей за каждый совместно прожитый год. Председатель центра отметил, что в некоторых регионах для получения выплаты существуют дополнительные требования. Например, пенсия одного из супругов должна быть выше на 2,5 процента пенсии другого. Выплаты не могут получить пары, которые работают.

В других же субъектах юбилейный стаж вознаграждается только символическим подарком.

Ведущий юрист «Европейской юридической службы» Оксана Красовская пояснила изданию, что точный размер и сумму выплат, если таковы полагаются, можно узнать в МФЦ, в органах соцзащиты или в администрации города.