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Плата за убытки «Газпрома». Россиян предупредили о повышении цен на газ 

Секрет Фирмы и ещё 9 15 июля 2020
Россиян предупредили о повышении цен на газ
Фото: Pxhere, CC0
«Газпром» предупредил о повышении цен на газ в России. Индексацию пришлось проводить на фоне колоссальных убытков корпорации вследствие аномально тёплой зимы и потери доходов на традиционных для компании рынках.
О решении поднять отпускные цены на природный газ сообщил начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев. Топ-менеджер подчеркнул, что согласие регулирующих органов на индексацию уже получено.
«Это решение принято, в настоящий момент находится на стадии оформления», — уточнил Андреев. Вопрос тарифов на транспортировку газа, по его словам, ещё предстоит решить, но все заявки по ценообразованию уже поступили в Федеральную антимонопольную службу (ФАС).
Проект приказа об индексации цен ФАС опубликовала в апреле. Согласно нему, тарифы на газ для россиян предполагалось поднять на 3% ещё с 1 июля 2020 года. Однако в июне сроки индексации отложили из-за сложной ситуации с COVID-19. Руководитель ФАС Игорь Артемьев тогда заявил, что прогноз социально-экономического развития уже утверждён, и индексация в нём так или иначе предусмотрена, в связи с чем поднятие цен на 3% — лишь вопрос времени.
В августе 2018 года цены на газ повысили на 3,4%, а в 2019-м тарифы для россиян дополнительно проиндексировали на 1,4% с учётом роста НДС с 18% до 20%.
В новое повышение заложили компенсацию потерь «Газпрома» на европейском рынке, которые компания понесла из-за тёплой зимы и пандемии коронавируса, считают эксперты. Рекордное заполнение газохранилищ настолько снизило экспортные цены на газ, что аналитики начали поговаривать о скором их уходе в минусовые значения. В результате в первом квартале «Газпром» зафиксировал рекордный за последние шесть лет убыток в 116,2 млрд рублей, а экспорт газа упал на 24,6%, до 32,4 млрд кубометров. Впервые в современной истории доходы от газового сектора оказались настолько низкими, что их обогнал даже экспорт золота, традиционно не являющийся основным источником наполнения бюджета.
Впрочем, в «Газпроме» полагают, что цены на газ для Евросоюза уже прошли нижнюю точку падения и далее будут только расти. Монополист закладывает среднюю цену в $133 за тысячу кубометров, что почти вдвое ниже, чем в 2019 году ($250 долларов). Устойчивую стабилизацию рынка в компании ожидают с четвёртого квартала 2020 года.
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Комментарии 15
Личный счет , Недвижимость , Игорь Артемьев , Алексей Андреев , Газпром , ЕС , ФАС
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