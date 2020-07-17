Россиян предупредили о росте цен на газ

Все новости на карте

Индексация оптовых цен на газ для населения произойдет с 1 августа, Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передает ТАСС.

Обсуждение индексации цен на газ в 2020 году находится в финальной фазе.

«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — отмечается в документе.

Ранее стало известно, что «Газпром» окончательно решил повысить цены в России. Об этом рассказал начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев