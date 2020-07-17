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Россиян предупредили о росте цен на газ с 1 августа 

Lenta.ru и ещё 13 25 минут назад
Россиян предупредили о росте цен на газ
Фото: ТАСС
Индексация оптовых цен на газ для населения произойдет с 1 августа, Об этом сообщается в приказе Федеральной антимонопольной службы (ФАС), передает ТАСС.
Обсуждение индексации цен на газ в 2020 году находится в финальной фазе.
«Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу», — отмечается в документе.
Ранее стало известно, что «Газпром» окончательно решил повысить цены в России. Об этом рассказал начальник управления департамента «Газпрома» Алексей Андреев.
В апреле ФАС предложила повысить цены на газ для населения с 1 июля на 3 процента. Однако позднее, когда информацию опубликовали СМИ, ведомство предложило временно заморозить индексацию.
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Алексей Андреев , Газпром , ФАС
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