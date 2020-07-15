Назван новый способ похищения денег с кредиток

Мошенники обзванивают клиентов банков, предлагая кредитные и дебетовые карты «на выгодных условиях», и пытаются выведать персональные данные. Об этом пишет РИА Новости.
«Эта легенда используется злоумышленниками для того, чтобы не вызывать у пользователя подозрений с первых секунд разговора», — пояснил агентству ведущий эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.
По словам Голованова, эта легенда пока не получила большого распространения. А значит, люди могу поверить мнимым работникам банков.
При этом в Промсвязьбанке рассказали изданию, что в первом квартале 2020 года уже зафиксировали похожую схему.
«Мошенники под видом сотрудников банка предлагали подключить к карте повышенный кэшбэк 20-30%, если клиент скажет пароль для подтверждения, пришедший в СМС от банка», — пояснил директор службы информбезопасности ПСБ Дмитрий Миклухо.
Как сообщал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали, что возвращается только 15% от общей суммы украденного мошенниками со счетов россиян. Это связано с тем, что клиенты кредитных организаций часто сами выдают свои данные злоумышленникам, и банк в таких случаях имеет право не возвращать деньги.