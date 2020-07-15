Темпы роста зарплат в России замедлились в два раза

Темпы роста заработной платы в РФ по сравнению с прошлым годом замедлились в два раза, пишут "Известия" с ссылкой на исследование компании HeadHunter. Однако динамика всё равно остается положительной — 3% для линейных руководителей, ведущих и начинающих специалистов и 4% — для остальных.

Наиболее выгодно оказалось работать в сфере IT, а также в СМИ, рекламе, PR и продюсировании, где средняя заработная плата, по сравнению с прошлым годом, выросла на 8%. На столько же увеличились оклады и премии сотрудников, реализующих и производящих продукты питания. В сферах же здравоохранения, строительства и недвижимости, автомобильном бизнесе, розничной торговле и добывающей отрасли динамика составила всего 1%.

В некоторых областях зарплата действительно выросла, заявила "Известиям" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб . Прежде всего это коснулось торговли продуктами питания — на самоизоляции люди покупали не меньше, а то и больше.

Согласно исследованию, фонд оплаты труда с началом коронавирусного кризиса сократился в 56% опрошенных компаний. В среднем уменьшение произошло на 28%. Еще 28% компаний намерены снизить размер ФОТ в ближайшие полгода (речь идет в среднем об уменьшении на 18%). Увеличить его собираются 23% организаций (в среднем на 22%).

По данным официальной статистики, в январе-апреле россияне заплатили 1,19 трлн рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В тот же период прошлого года сборы НДФЛ составляли 1,16 трлн рублей. То есть в 2020-м они выросли на 2,6%. Это может быть косвенным признаком того, что общероссийский фонд оплаты труда (ФОТ) за первые четыре месяца в целом не уменьшался. Но ситуация могла измениться в мае-июне.

Основной источник НДФЛ — подоходный налог с зарплаты (13% от заработка), поэтому по нему можно оценивать колебания ФОТ. Но эти предположения неточны, поскольку НДФЛ также взимают с выигрышей, дивидендов, доходов от продажи собственности и т.д.

К усредненным данным стоит относиться с большим скепсисом, отметил в свою очередь зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков . Последние несколько лет реальные располагаемые доходы россиян падали, за время режима самоизоляции доходы большинства работников малого и среднего бизнеса были заморожены, отметил эксперт. Во время кризиса значительные сокращения могли уже пройти в регионах с низкими зарплатами, а в более богатых субъектах еще нет. Таким образом, заработок ни у кого не вырос, но "средняя температура по больнице" увеличилась за счет исключения из выборки наименьших значений, предположил эксперт.