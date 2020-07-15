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Темпы роста зарплат замедлились в два раза 

Финмаркет 1 час назад
Темпы роста зарплат в России замедлились в два раза
Фото: РИА Новости
Темпы роста заработной платы в РФ по сравнению с прошлым годом замедлились в два раза, пишут "Известия" с ссылкой на исследование компании HeadHunter. Однако динамика всё равно остается положительной — 3% для линейных руководителей, ведущих и начинающих специалистов и 4% — для остальных.
Наиболее выгодно оказалось работать в сфере IT, а также в СМИ, рекламе, PR и продюсировании, где средняя заработная плата, по сравнению с прошлым годом, выросла на 8%. На столько же увеличились оклады и премии сотрудников, реализующих и производящих продукты питания. В сферах же здравоохранения, строительства и недвижимости, автомобильном бизнесе, розничной торговле и добывающей отрасли динамика составила всего 1%.
В некоторых областях зарплата действительно выросла, заявила "Известиям" член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Прежде всего это коснулось торговли продуктами питания — на самоизоляции люди покупали не меньше, а то и больше.
Согласно исследованию, фонд оплаты труда с началом коронавирусного кризиса сократился в 56% опрошенных компаний. В среднем уменьшение произошло на 28%. Еще 28% компаний намерены снизить размер ФОТ в ближайшие полгода (речь идет в среднем об уменьшении на 18%). Увеличить его собираются 23% организаций (в среднем на 22%).
По данным официальной статистики, в январе-апреле россияне заплатили 1,19 трлн рублей налога на доходы физических лиц (НДФЛ). В тот же период прошлого года сборы НДФЛ составляли 1,16 трлн рублей. То есть в 2020-м они выросли на 2,6%. Это может быть косвенным признаком того, что общероссийский фонд оплаты труда (ФОТ) за первые четыре месяца в целом не уменьшался. Но ситуация могла измениться в мае-июне.
Основной источник НДФЛ — подоходный налог с зарплаты (13% от заработка), поэтому по нему можно оценивать колебания ФОТ. Но эти предположения неточны, поскольку НДФЛ также взимают с выигрышей, дивидендов, доходов от продажи собственности и т.д.
К усредненным данным стоит относиться с большим скепсисом, отметил в свою очередь зампредседателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков. Последние несколько лет реальные располагаемые доходы россиян падали, за время режима самоизоляции доходы большинства работников малого и среднего бизнеса были заморожены, отметил эксперт. Во время кризиса значительные сокращения могли уже пройти в регионах с низкими зарплатами, а в более богатых субъектах еще нет. Таким образом, заработок ни у кого не вырос, но "средняя температура по больнице" увеличилась за счет исключения из выборки наименьших значений, предположил эксперт.
Ситуация с небольшим ростом заработных плат — история системного характера, которая не имеет отношения к кризису, считает директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина. — Повышение зарплаты специалистов с высоким доходом — руководителей, их заместителей — происходит постоянно. На остальных же сотрудников кризис, действительно, повлиял. Реальные доходы большей части населения страны не выросли, — отметила она.
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Комментарии
Личный счет , Статьи , Светлана Бессараб , Александр Шершуков , Госдума , РАНХиГС , газета "Известия"
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