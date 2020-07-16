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Цены на газ для населения в России повысятся с 1 августа 

ТАСС и ещё 12 49 минут назад
Цены на газ для населения России повысятся с 1 августа
Фото: РИА Новости
Индексация оптовых цен на газ для населения произойдет с 1 августа, говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
"Утвердить с 1 августа 2020 года оптовые цены на газ, добываемый ПАО "Газпром" и его аффилированными лицами, предназначенный для последующей реализации населению, в соответствии с приложением к настоящему приказу", — говорится в документе.
В начале апреля ФАС предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%, цены на газ для других категорий потребителей (кроме населения) — на 2,99%.
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