Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке

Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Об этом сообщает его пресс-служба.

Минимальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья был снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости для участников зарплатных проектов Сбербанка, а для клиентов, которые оформляют ипотечный кредит без подтверждения дохода и занятости, — с 50% до 30%.

«Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас на выгодных условиях», — сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев, отметив, что многие клиенты Сбербанка откладывали покупку недвижимости именно из-за необходимости накопления средств на первоначальный взнос.

Минимальный первоначальный взнос не может использоваться для покупки в ипотеку загородной недвижимости и покупки жилья в ипотеку в рамках военной ипотеки и государственных программ.

7 июля, как сообщал «Рамблер», Сбербанк снизил минимальные процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5%.