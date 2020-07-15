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Сбербанк снизил взнос по ипотеке 

Артём Кульша и ещё 1 9 минут назад
Сбербанк снизил первый взнос по ипотеке
Фото: РИА Новости
Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотечным кредитам. Об этом сообщает его пресс-служба.
Минимальный взнос по ипотеке на покупку готового и строящегося жилья был снижен с 15% до 10% от стоимости недвижимости для участников зарплатных проектов Сбербанка, а для клиентов, которые оформляют ипотечный кредит без подтверждения дохода и занятости, — с 50% до 30%.
«Мы надеемся, что снижение первоначального взноса позволит нашим клиентам быстрее обзавестись собственным жильем уже сейчас на выгодных условиях», — сообщил директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев, отметив, что многие клиенты Сбербанка откладывали покупку недвижимости именно из-за необходимости накопления средств на первоначальный взнос.
Минимальный первоначальный взнос не может использоваться для покупки в ипотеку загородной недвижимости и покупки жилья в ипотеку в рамках военной ипотеки и государственных программ.
7 июля, как сообщал «Рамблер», Сбербанк снизил минимальные процентные ставки по ипотечным кредитам на 0,5%.
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Личный счет , Компании , Недвижимость , Сбербанк России
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