Конец вкладам: куда вкладывать накопления

Ставки по банковским вкладам могут упасть до 2-3% в этом году, если Банк России продолжит снижать ключевую ставку, рассказал «Газете.Ru» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев . Это значит, что если инфляция к концу года окажется на уровне таргета ЦБ в 4%, депозиты фактически начнут приносить своим владельцам убытки. «Газета.Ru» разобралась, почему снижение процентных ставок выгодно государству, и куда переложить свои средства, чтобы их не «съела» инфляция.

Текущая ключевая ставка Банка России в 4,5% может быть снова снижена, но впредь регулятор будет делать это более постепенно, рассказал зампред ЦБ Банка России Алексей Заботкин в интервью Reuters. Аналогичный сигнал прозвучал от главы регулятора Эльвиры Набиуллиной 13 июля в ходе ее выступления в Совете Федерации

«Данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения», — сказала Эльвира Набиуллина.

Опрошенные «Газетой.Ru» аналитики рассказали, что после предыдущего снижения ключевой ставки сразу на 100 базисных пунктов рынок в общем сошелся во мнении, что после этого регулятор возьмет паузу и какое-то время ставку менять не будет.

Но после выступления Набиуллиной в Совфеде стало ясно, что к концу этого года она с высокой долей вероятности окажется еще ниже.

«По нашему прогнозу, ставка ЦБ в этом году может быть доведена до 4%. Но процесс будет растянут на несколько месяцев. На ближайшем заседании снижение вряд ли превысит 25 п.п.», — уверен аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

По мнению эксперта, Банк России мог бы продолжить снижать ключевую ставку и более быстрыми темпами, если бы предыдущее снижение не столь негативно сказалось на курсе рубля: со своих локальных максимумов в районе 68 рублей за доллар он откатился к 72, то есть потерял 5,5%. Поэтому ЦБ растянет снижение ключевой ставки до конца года, и скорее всего сделает это в два этапа.

Валерий Емельянов пояснил, что ниже 4% Банк России снижать ставку скорее всего не будет, поскольку это — уровень таргета по инфляции на этот год.

«До целевых 4% по инфляции Россия в этом году дойдет довольно быстро, и ниже этой планки спускать ключевую ставку будет рискованно тем, что рост цен выйдет из-под контроля», — уверен эксперт.

Помимо очевидных плюсов, таких как более дешевая ипотека и кредиты для бизнеса и населения, снижение ключевой ставки несет в себе явную угрозу для тех, кто привык консервативно относиться к своим накоплениям и предпочитает держать их на банковских вкладах.

Уже сейчас средняя максимальная ставка по вкладам в топ-10 российских банках по объему привлеченных средств вплотную приблизилась к ключевой ставке ЦБ: в первой декаде июля она упала до 4,63% против 4,8% в третьей декаде июня. При этом еще в декабре 2019-го этот показатель находился на уровне 6,01%.

Если прогноз по снижению ключевой ставки на конец года до 4% сбудется, то хранить деньги на банковском вкладе в надежде уберечь их от инфляции самым надежным способом, станет бессмысленно.

В беседе с «Газетой.Ru» руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев рассказал, что к концу года ставка по депозитам упадет до 2-3% годовых, при том что инфляция, скорее всего, будет ниже таргета ЦБ и составит около 3%.

Иными словами, банковские депозиты будут давать доходность либо на уровне инфляции, либо на 100 п.п. ниже, но никак не превысят ее.

«Средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках стабильно держится на уровне «ЦБ минус 0,5%», потому что они не хотят занимать у населения дороже, чем у регулятора. Если предположение о снижении ключевой верно, и к концу года мы выйдем к 4%, то по фиксированным вкладам будут платить до 3,5%», — согласился Валерий Емельянов из «Фридом Финанс», сделав при этом чуть более оптимистичный прогноз.

Другой собеседник «Газеты.Ru» — начальник управления информационно-аналитического контента « БКС Брокер » Василий Карпунин — предположил, что средняя максимальная ставка в топ-10 банках спокойно уйдет в диапазон 4,25-4,5%.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты напомнили, что уровень инфляции в России неоднократно превышал уровень доходности банковских депозитов. Так, Александр Разуваев из «Альпари» рассказал, что подобная ситуация была после «черного вторника» в октябре 1994 года, когда произошла резкая девальвация рубля, приведшая к инфляционному шоку.

А главный экономист Сбербанка (Sberbank Investment Research) Антон Струченевский рассказал, что практически до конца 2016 года инфляция в России была двузначной и превышала уровень депозитных ставок. При этом эксперт согласился, что инфляция может превысить уровень процентов по вкладам и сейчас, но в виде временного явления.

Аналогичная ситуация наблюдается во всем мире, причем достаточно давно. В США, например, ставки нулевые, а в Европе — вообще отрицательные.

Падение ставок по депозитам, которое сделает их практически бесполезными, выгодно российскому руководству, считают опрошенные «Газетой.Ru» эксперты. Ведь низкая доходность по вкладам фактически вынудит россиян искать новые способы вложить свои средства более выгодно. И поэтому многие из них пойдут на фондовый рынок.

«Ожидается, что на конец года будет около 7 млн уникальных брокерских счетов. Однако рисков на рынке акций, конечно, больше. Ясно, что Банк России и правительство будут решать проблему восстановления экономики за счет дешевых денег, то есть за счет вкладчиков», — уверен Александр Разуваев из «Альпари».

Валерий Емельянов из «Фридом Финанс» тоже считает, что объективный интерес россиян к инвестициям правительство России направит в выгодное для рубля и бюджета русло, а именно — в длинные государственные облигации. Иными словами, консервативные инвесторы, которые захотят инвестировать свои деньги на бирже без необходимости постоянно следить за котировками акций и датами, вплоть до которых нужно купить те или иные ценные бумаги, чтобы получить по ним дивиденды, вероятнее всего выберут государственные ОФЗ, ведь они просто лежат на счету и по ним постепенно выплачивается купонный доход.