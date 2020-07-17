Молодые семьи смогут получать до 200 тыс. пособий на детей

Молодые семьи могут получать до 200 тысяч рублей при рождении детей в зависимости от региона проживания. Сумма пособия зависит от величины прожиточного минимума, установленного в том или ином субъекте РФ.

При рождении первого ребёнка выплачивается пять прожиточных минимумов, при рождении второго — семь, третьего и последующих — десять. Так, в Москве на первенца выплачивают более 88 тыс. рублей, на второго — около 123 тыс. рублей, на третьего — 176 тыс. рублей, сообщает Life.ru. Но при этом оба родителя должны быть прописаны в столице, а также есть ряд других нюансов, которые нужно уточнять.

Кроме пособий для молодых семей существуют жилищные программы. К примеру, государство моет частично или полностью погасить ипотечный кредит. Это право есть у семей, где в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился или родится третий ребёнок и последующие дети. Но здесь есть ограничения по сумме — не более 450 тысяч рублей. И воспользоваться такой мерой поддержки можно только один раз.

Оформление ипотеки для семей с детьми на федеральном уровне предусмотрено с льготными условиями под 6%. В Москве на этот счёт есть дополнительные льготы. К примеру, если речь идёт о покупке квартиры из жилищного фонда города, можно рассчитывать на списание 30% от выкупной стоимости квартиры.