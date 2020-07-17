40% россиян пострадают от действий «Газпрома»

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Из-за повышения цен на газ пострадает 40% россиян 

Ura.Ru 1 час назад
Повышение цен на газ ударит по 40% населения России. Такое мнение в разговоре с URA.RU высказал политолог и экономист Антон Любич. Увеличения тарифов можно было избежать, подчеркнул эксперт.
«Больше всего повышение цен скажется на самой малообеспеченной части населения. Среди малообеспеченных у нас все те, кто не попадает под средний класс. То есть получает меньше 17 тысяч рублей на взрослого члена семьи. Это порядка 40% населения», — объяснил Любич.
При этом повышения цен легко было избежать. У «Газпрома» и так большая прибыль, даже несмотря на коронавирус, считает эксперт.
«Газовики явно не самые пострадавшие», — уточнил экономист.
Поэтому лучше было бы, чтобы «Газпром» затянул пояса, а не население, у которого из-за пандемии и так «выпали доходы», говорит Любич.
Экономист подчеркнул, что повышение тарифов на газ скажется не только на ЖКХ. У производителей потребительских товаров поднимутся издержки на производство. Они включат их в стоимость товара, а платить за это снова будут россияне, подчеркнул Антон Любич.
Он отметил, на этом рост цен из-за повышения тарифов не закончится.
«Растет себестоимость переработки нефти, соответственно растет цена на бензин. Это взаимосвязанные вещи», — уверен эксперт.
Тем не менее, стоимость голубого топлива продолжит расти и в будущем, заключил Любич.
О том, что цены на газ проиндексируют на 3% стало известно 14 июля. Повышение тарифа произойдет в начале августа, пишет телеканал «Царьград».
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Личный счет , Видео , Газпром , Царьград ТВ
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