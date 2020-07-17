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Россияне устремились на Карибы из-за подешевевших паспортов 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Россияне устремились на Карибы
Фото: Reuters
В первом полугодии 2020-го спрос на оформление гражданства за инвестиции в странах Карибских островов со стороны россиян увеличился ровно в два раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года. Об этом говорится в сообщении агентства Russia Sotheby's International Realty, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
Как отмечают специалисты, наиболее востребован российскими гражданами паспорт Гренады, который можно оформить, инвестировав 220 тысяч долларов в пятизвездочные отели на территории страны. Также высокий спрос наблюдается на недвижимость в Сент-Китс и Невис и Доминике.
«Россияне, которые хотели бы сэкономить, выбирают опцию невозвратного пожертвования в Антигуа и Барбуда. Для семьи это самый недорогой вариант — 125 тысяч долларов. Для одного заявителя самый недорогой паспорт по-прежнему на Доминике или Сент-Люсии — 100 тысяч долларов», — уточняют эксперты.
По данным Russia Sotheby's International Realty, недавно карибские паспорта подешевели, и это увеличит спрос на них, в том числе среди стремящихся за рубеж россиян.
«Из-за длительной самоизоляции и закрытия границ с другими странами их желание иметь "запасной аэродром" в виде паспорта, позволяющего покинуть страну в любое время, заметно усилилось», — заключают специалисты.
Ранее, в июне, сообщалось, что распространение коронавируса и закрытие границ между странами не смогли повлиять на активность покупателей зарубежной недвижимости. Более 60 процентов инвесторов и консультантов, в том числе из России, сочли пандемию подходящим временем для совершения сделок.
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Личный счет , Экономика , Lenta.ru
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