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Исследование: россияне увольняются не дождавшись повышения зарплаты 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
Россияне назвали главные причины увольнений
Фото: ТАСС
Более 30% жителей России увольняется с работы из-за того, что им не повышают зарплату, говорится в результатах исследования сервиса подбора персонала Работа.ру, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Главной причиной увольнения 31% респондентов назвали неготовность работодателя к повышению зарплаты работников (множественный выбор). Еще 15% опрошенных отметили профессиональное выгорание и стресс на работе, а 13% — отсутствие карьерного роста", — говорится в отчете по итогам августовского опроса 3,5 тысячи респондентов.

Кроме того, 10% и 7% указали, что веской причиной увольнения для них может стать желание работать ближе к дому и уделять больше времени семье соответственно. По 4% респондентов могли бы сменить работу из-за конфликтов и желания переехать в другой город или страну.
В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что причиной ухода с текущей работы для них станет закрытие или ликвидация компании.
При поиске новой работы более половины жителей России (54%) прежде всего, помимо зарплатного предложения от работодателя, обращают внимание на рабочий график (множественный выбор). 44% респондентов также отметили важность расстояния от дома до рабочего места, 36% — надежность будущей компании, 34% — позитивные отзывы сотрудников о работе, а 31% — возможности обучения и карьерного роста. Для 17% опрошенных всё-таки важнее всего, чтобы будущая зарплата была выше прежней. 10% участников исследования отметили значимость льгот, по 5% — средний возраст сотрудников, их количество и наличие вакансий для мам и пенсионеров.
В варианте "другое" жители России чаще всего отмечали, что обращают внимание на оборудование в компании и на рабочем месте, а также указывали возможность работать удаленно или по гибкому графику.
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