Аналитики сервиса Работа.ру выяснили, по каким причинам чаще всего увольняются россияне. В списке самых популярных — отказ работодателя повышать зарплату, стресс и отсутствие профессионального развития, сообщает RNS.

Специалисты проанализировали мнения 3,5 тысячи человек. Более трети респондентов заявили, что уволиться с работы их заставляет маленькая зарплата и отсутствие вариантов ее повышения. Около 15% увольняются из-за высокого эмоционального напряжения на рабочем месте. 13% россиян видят главную причину своего увольнения в отсутствии карьерного роста.

Около 10% отметили, что уволились в поисках более удобного расположения места работы: в частности, люди ищут работу поближе к дому. Ещё 7% ищут более выгодные варианты трудоустройства, чтобы больше проводить времени с семьей. 4% вынудили искать новую работу конфликты на прежнем месте.

Ранее, как сообщал «Рамблер», аналитики сервиса Работа.ру выяснили, как отличается размер заработных плат в Москве и регионах. Оказалось, что разница может составлять 40-50%. Так, например, врачи в столице могут зарабатывать более 100 тысяч рублей в месяц, а в Екатеринбурге — всего 36 тысяч рублей.