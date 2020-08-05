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ВТБ: ставки по накопительным счетам превысили доходность вкладов 

Банки.ру и ещё 2 1 час назад
По итогам первого полугодия 2020 года средняя ставка крупнейших банков по накопительным счетам превысила ставку по срочным депозитам — 4,9% против 4,8% годовых, сообщается в презентации ВТБ.
По данным банка, во II квартале продолжилась тенденция перераспределения средств клиентов с депозитов на накопительные счета, их доля в портфеле ВТБ выросла на 3,9 процентного пункта — до 22,2%.

«Еще рано говорить об этом как о долгосрочной тенденции. Пока мы прогнозируем, что доходность по накопительным счетам также будет сокращаться, как и доходность по срочным депозитам», — заявил журналистам заместитель председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Он отметил, что сама конструкция накопительного счета предполагает меньшую доходность для клиента, потому что он волен в любой момент либо положить, либо снять деньги, в отличие от срочного контракта.
«Я думаю, в сентябре ставки по накопительным счетам будут сокращены и будут составлять 70—80% от базовой доходности срочных депозитов», — добавил зампред ВТБ.

«Притом что прогноз инфляции — 4%, ключевая (ставка) — 4,25%, доходность базовых вкладов — 4% с небольшим, мы, конечно, рискуем, что у нас реальная доходность депозитов с учетом инфляции вернется к ситуации 1995—1996 годов, когда никто всерьез депозиты не воспринимал как источник сбережений и приумножений, потому что инфляция превышала ставку по депозитам», — считает Печатников.

По его словам, если так будет продолжаться, люди будут искать альтернативу депозитным формам сбережений.
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Личный счет , Видео , Недвижимость , Банк ВТБ
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