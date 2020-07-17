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Россиянам заплатят за занятие спортом 

Артём Кульша 1 час назад
Налоговый вычет на занятия спортом, который позволит вернуть часть денег за абонемент в фитнес-клуб, может появиться в России до конца 2020 года. Об этом министр спорта России Олег Матыцин сообщил изданию «Будущее России. Национальные проекты».
В 2019 году, как сообщал «Рамблер», в России обсуждалось введение налогового вычета на спортивные услуги — предлагалось предоставлять его тем, кто покупает абонемент на занятия спортом.
Сегодня Матыцин сообщил, что вопрос введения налогового вычета на занятия спортом все еще рассматривается, а Министерство спорта со своей стороны разработало проект поправок в федеральный закон «О физической культуре и спорте», который даст определение физкультурно-оздоровительных услуг.
«Мы надеемся, что до конца года наша совместная работа с коллегами будет успешно завершена, и налоговый вычет на занятия спортом появится в законодательстве», — заявил министр.
Он добавил, что налоговый вычет на занятия спортом станет стимулом для граждан России ходить в спортивный зал и даст им понять, что государство относится к их инвестициям в собственное здоровье с пониманием.
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Комментарии 2
Личный счет , Видео , Олег Матыцин , Минспорта
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