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Рост безработицы в России замедлился 

Lenta.ru и ещё 6 1 час назад
Рост безработицы в России замедлился
Фото: ТАСС
Рост числа официально зарегистрированных безработных в России замедлился, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
По данным ведомства, безработица в июне выросла на 0,1 процентных пункта — до 6,2 процента. Количество официально зарегистрированных безработных достигло 2,8 миллиона человек.
При этом темпы прироста продолжили снижаться после замедления в мае. По итогам апреля число безработных выросло на 1,1 процента, в мае — на 0,3 процента.
В министерстве ситуацию на рынке труда называют сложной. В настоящее время 60 процентов официальных безработных получают государственную поддержку — по сравнению с 20 процентами в начале года.
Одной из причин роста показателей безработицы в ведомстве называют упрощение порядка регистрации в качестве безработного. Из-за этого в последние месяцы зарегистрироваться решили россияне, прежде не работавшие на протяжении нескольких месяцев.
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Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , Минтруд , РИА Новости
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