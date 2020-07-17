Рост безработицы в России замедлился 

Рост числа официально зарегистрированных безработных в России замедлился, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минтруда

По данным ведомства, безработица в июне выросла на 0,1 процентных пункта — до 6,2 процента. Количество официально зарегистрированных безработных достигло 2,8 миллиона человек.

При этом темпы прироста продолжили снижаться после замедления в мае. По итогам апреля число безработных выросло на 1,1 процента, в мае — на 0,3 процента.

В министерстве ситуацию на рынке труда называют сложной. В настоящее время 60 процентов официальных безработных получают государственную поддержку — по сравнению с 20 процентами в начале года.

Одной из причин роста показателей безработицы в ведомстве называют упрощение порядка регистрации в качестве безработного. Из-за этого в последние месяцы зарегистрироваться решили россияне, прежде не работавшие на протяжении нескольких месяцев.