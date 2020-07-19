Ряду российских граждан полагается крупная денежная выплата. Юрист Анастасия Гурина рассказала, кто может получить деньги.

Как пояснила эксперт, получить крупную финансовую выплату от государства можно при соблюдении ряда условий. Одним из них является рождение ребенка. В различных регионах России сумма выплаты будет разной. Это зависит от размера прожиточного уровня.

Выплату молодые семьи могут получить при рождении первого, второго или третьего ребенка. Отмечается, что при рождении первенца семьям будет выплачено пособие в размере 5 прожиточных минимумов, за второго ребенка можно получить 7 прожиточных минимумов, а за третьего и последующих – 10 прожиточных минимумов.

Так, например, в Москве молодые семьи могут получить порядка 88 тыс. руб. при рождении первого ребенка. При рождении второго эта сумма увеличивается до 123 тыс. руб., а за третьего ребенка и последующих детей можно получить 176 тыс. руб.

В Приморском крае эти суммы будут другими, так как и размер прожиточного минимума здесь другой. С января 2020 г. в регионе этот показатель равен 13 тыс. 276 тыс. руб. на душу населения.

Однако Гурина уточнила, что для получения выплаты необходимо учесть и другие нюансы.

Кроме выплат за рождение детей, молодые семьи также могут принять участие в жилищных программах. Об этом рассказала ведущий юрист Европейской юридической службы Татьяна Трофименко. Эксперт отметила, что сегодня государство может полностью или частично погасить обязательства граждан по ипотеке. Таким правом обладают те семьи, в которых в период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2022 г. родился третий ребенок или последующие дети.

Однако юрист отметила, что в этом случае есть ограничения по сумме погашения – она не должна быть больше 450 тыс. руб.