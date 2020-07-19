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Свыше 170 тыс. рублей: кому положено пособие 

Майк Габриелян 1 час назад
Российские семьи могут получить крупные денежные выплаты. Об этом рассказала юрист Анастасия Гурина, передает URA.ru.
По словам эксперта, есть несколько вариантов. Например, рождение ребенка. В различных регионах России сумма выплаты будет разной. Она зависит от величины прожиточного уровня, установленного регионом.
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При рождении первенца молодым семьям выплатят пособие в 5 прожиточных минимумов, за второго ребенка — 7 прожиточных минимумов, а за третьего и последующих — 10 прожиточных минимумов.
В Москве, к примеру, за первого ребенка полагается около 88 тысяч рублей. За второго — 123 тысячи. За третьего и последующих можно получить 176 тысяч рублей.
Молодые семьи также могут участвовать в жилищных программах. По словам юриста Европейской юридической службы Татьяны Трофименко, сегодня государство полностью или частично может погасить ипотечные обязательства семей. Льгота положена семьям, в которых с 1 января 2019 по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети.
При этом сумма погашения не может быть больше 450 тысяч рублей. Такой поддержкой государства можно воспользоваться только один раз.
«Для семей с детьми на федеральном уровне предусмотрена возможность оформления ипотеки с льготными условиями под 6% годовых. Что касается Москвы, то тут есть дополнительные льготы», — сказала Трофименко.
По словам эксперта, если покупать недвижимость из жилищного фонда города, то можно рассчитывать на списание 30% от выкупной стоимости квартиры.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне готовятся к выплатам за продолжительный брак.
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Личный счет , Видео , РИА Ura.ru
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