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Закон о цифровых финансовых активах России может быть принят в июле 

Прайм и ещё 4 19 июля 2020
Закон о цифровых финансовых активах России может быть принят в июле
Фото: Прайм
МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Закон о цифровых финансовых активах (ЦФА) может быть принят Госдумой в июле, а о цифровой валюте — в осеннюю сессию, сообщил РИА Новости председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
"Закон о цифровых финансовых активах должен вступить в действие с 1 января 2021 года. Соответственно, сейчас он должен быть принят во втором и третьем чтении, в весеннюю сессию", — сказал Аксаков, добавив, что комитет будет предлагать вынести его на второе чтение 21 июля. Весенняя сессия Госдумы завершается 23 июля.
Законопроект дает определение ЦФА и устанавливает требования к информационной системе, в рамках которой осуществляется их выпуск, в также к оператору этой системы и оператору обмена ЦФА. Цифровыми финансовыми активами признаются цифровые права, выпуск, учет и обращение которых возможны только путем внесения записей в информационной системе на основе распределенного реестра.
В законопроекте, по словам депутата, дается также и определение цифровой валюты. «Под цифровой валютой понимается цифровой код или обозначение или совокупность электронных данных, которые содержаться в информационной системе. И эти данные могут использоваться как средство платежа и как средство сбережения», — пояснил он. «Причем, с одной стороны, это средство платежа в виде электронного цифрового кода, но при этом оно не является ни международной денежной единицей, ни денежной единицей иностранного государства или РФ», — уточнил Аксаков.
В ходе подготовки законопроекта ко второму чтению из него убрали ряд понятий, в том числе «майнинг» и «токены». «Это все убрали, есть только ссылка о том, что регулирование цифровой валюты будет определяться в другом законе. Будет специальный закон о цифровой валюте, который может быть принят в осеннюю сессию», — сказал Аксаков. Также в комитете отказались от идеи дополнить документ нормами об административной и уголовной ответственности. «В этом законопроекте ответственности не будет», — сказал глава комитета.
Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. Пока приняты два из них — изменения в Гражданский кодекс, касающиеся цифровых прав, а также закон о привлечении средств с использованием инвестиционных (краудфандинговых) платформ. Третий, о ЦФА, пока прошел лишь первое чтение.
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Личный счет , Экономика России , Анатолий Аксаков , Госдума , РИА Новости
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