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Недельные расходы россиян выросли на 3%

Rambler News Serviceиещё 2
43 минуты назад
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Повседневные расходы типичной российской семьи за период с 13 по 19 июля выросли на 132 руб., или на 3%, по сравнению с предыдущей неделей и составили 4527 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».
Недельные расходы россиян выросли
Фото: ТАССТАСС
«На неделе с 13 по 19 июля объем повседневных расходов в России вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4527 рублей, что на 3,0% больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.
В годовом выражении недельные расходы россиян увеличились на 272 руб., или на 6,4%
Аналитики отмечают, что годовой рост расходов стабилизировался на отметке примерно в 1%, что ниже текущий инфляции.
Ранее сообщалось, что недельные расходы россиян в период с 6 по 12 июля опустились ниже среднегодового значения.
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