Недельные расходы россиян выросли

Повседневные расходы типичной российской семьи за период с 13 по 19 июля выросли на 132 руб., или на 3%, по сравнению с предыдущей неделей и составили 4527 руб. Об этом свидетельствуют данные исследования, проведенного холдингом «Ромир».

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«На неделе с 13 по 19 июля объем повседневных расходов в России вырос. В среднем типичная семья потратила на повседневные товары 4527 рублей, что на 3,0% больше, чем неделей ранее», — говорится в сообщении.

В годовом выражении недельные расходы россиян увеличились на 272 руб., или на 6,4%

Аналитики отмечают, что годовой рост расходов стабилизировался на отметке примерно в 1%, что ниже текущий инфляции.