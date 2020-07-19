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Россиянам пообещали дополнительные выплаты в связи с пандемией 

Общественная служба новостей 5 часов назад
До 31 августа граждане России, лишившиеся работы из-за пандемии коронавируса, смогут получить дополнительную денежную помощь от государства. Выплаты полагаются семьям с детьми, где один родитель лишился работы — по 3000 рублей на одного ребенка.
Также будут увеличены и суммы пособий по безработице. Соответствующие начисления уже утвердило правительство РФ.
Помимо этого, число семей, которые могут рассчитывать на помощь от властей, увеличилось. Если в начале апреля финансовая помощь начислялась 720 тысячам человек, то сейчас их число превышает 2,5 миллиона.
Ранее Общественная служба новостей писала, что Минтруд отказал в выплатах 10 тысяч рублей детям старше 16 лет.
Сообщение Россиянам пообещали дополнительные выплаты в связи с пандемией появились сначала на ИА «Общественная служба новостей».
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