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Госдума приняла в первом чтении законопроект об удаленной работе 

РИА Новости и ещё 26 1 час назад
Госдума одобрила законопроект об удаленке
Фото: ТАСС
Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о пересмотре норм удаленной работы и возможности совмещать офисную и дистанционную занятость.
Документ внесли председатель палаты Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и группа депутатов и сенаторов.
Закон предлагает ввести три ключевых понятия: дистанционная, временная дистанционная и комбинированная работа. Второй режим, в частности, предполагает временную занятость на основании трудового договора вне стационарного рабочего места, находящегося под контролем работодателя.
Проект также предлагает разрешить работникам и работодателям самим выбирать, как подписывать трудовой договор о дистанционной работе — на бумажном носителе или с использованием квалифицированной электронной подписи.
При вступлении документа в силу из раздела Трудового кодекса о дистанционной работе уберут избыточные и устаревшие нормы, а также положения, не являющиеся предметом трудового законодательства.
Помимо этого, предлагается исключить требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе и упорядочить ряд норм по особенностям рабочего времени и времени отдыха дистанционного работника. Предусмотрено право дистанционного работника и работника в режиме временной дистанционной работы быть "офлайн".
О необходимости упростить регулирование режима удаленной занятости 27 мая заявил Владимир Путин на совещании о рынке труда.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации
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