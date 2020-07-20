Россияне после пика пандемии активно берут микрозаймы

Микрофинансовые организации (МФО) во втором квартале 2020 года выдали россиянам на 30% меньше займов по сравнению с первым кварталом. В апреле-июне жители России получили на руки почти 45 млрд рублей против 65 млрд рублей, выданных в начале года.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на финансовый маркетплейс Юником24. Отмечается, что объём выдачи начал восстанавливаться с середины мая. Низкие показатели второго квартала на рынке связывают не с падением интереса к микрозаймам в разгар пандемии коронавируса, пик которой пришёлся на апрель, а с политикой МФО.

Компании прекрасно понимали, что существенная часть заёмщиков не обладают фундаментальными знаниями в области финансовой грамотности, как следствие, в кризисные ситуации могут ошибочно оценивать свою платёжеспособность и риски выхода на просрочку, — объяснил гендиректор маркетплейса Юрий Кудряков.

По его словам, на апрель пришёлся пик роста просроченной задолженности по микрозаймам, взятым ещё до пандемии.